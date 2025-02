Wiesława Judek, uczestniczka "Sanatorium miłości" zmarła nieoczekiwanie, a jej śmierć poruszyła wszystkich widzów hitowego programu Telewizji Polskiej. W czwartek, 20 lutego odbył się pogrzeb Wiesi uwielbianej przez widzów i nie zabrakło na nim uczestników programu. Jeden z nich zdobył się na piękny i poruszający gest!

20 lutego odbyły się uroczystości pogrzebowe Wiesławy z "Sanatorium miłości". Ceremonia miała miejsce w kaplicy kościelnej p.w. Najświętszego Pana Jezusa w Laskowcu, jak poinformował "Fakt". Na pogrzebie Wiesławy nie zabrakło nie tylko bliskich, ale i wielu uczestników programu "Sanatorium miłości". Wśród nich pojawił się Władysław Pieszko z drugiej edycji show TVP, który pokonał 700 kilometrów, aby pożegnać Wiesię w jej ostatniej drodze.

My z Wiesią od pierwszej chwili zostaliśmy przyjaciółmi i to ona na samym początku połączyła mnie w parę ze Stenią. Nasze pokoje łączył długi balkon i codziennie wieczorem przekradałem się do ich pokoju. Oj było wesoło. Gadaliśmy czasem do świtu

powiedział Władysław Pieszko w rozmowie z portalem 'Blask Online' w przeddzień pogrzebu.