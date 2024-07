Już w najbliższą niedzielę zobaczymy drugi castingowy odcinek szóstej edycji "Must Be the Music". Program ponownie dostarczy nam sporo emocji. Oglądając show warto będzie zwrócić uwagę na występ 18-letniego Karola Leśniewskiego.

Uczestnicy muzycznych show śpiewając piosenkę z repertuaru jednego z jurorów programu często porywają się z motyką na słońce. Wybór takiego repertuaru, gdy trzeba w ciągu kilku minut zaprezentować się z jak najlepszej strony jest ryzykowny. Jednak wokalista podjął to wyzwanie.

Karol przed jurorami zaprezentował własną i niepowtarzalną wersję przeboju Mannamu "Cykady na Cykladach". Kora w poprzednich edycjach, gdy ktoś śpiewał jej piosenkę załamywała ręce i dość mocno krytykowała uczestnika show. Jednak tym razem wokalista była tak zadowolona z tego, co zobaczyła na scenie, że dała porwać się zabawie.

O tym czy Karol Leśniewski przeszedł do kolejnego etapu przekonacie się oglądając "Must Be the Music" w najbliższą niedzielę.

