W niedzielę, zobaczycie pierwszy odcinek VI edycji „Tylko muzyka. Must be the music”. Muzyczne show jest prawdziwą kuźnią talentów. Wystarczy spojrzeć na kariery zespołów Enej czy LemON, które podbiły serca publiczności nagrywając przebój za przebojem.

Reklama

Nowy sezon programu z pewnością odkryje wiele talentów, które być może dzięki ciężkiej pracy i determinacji znajdą swoje miejsce na rynku. Zanim jednak odbędą się koncerty na żywo i wielki finał, czekają nas emocjonujące odcinki castingowe, w których nie zabraknie świetnych piosenek, emocji i wzruszeń, ale też kłótni.

Już w najbliższą niedzielę, po jednym z występów dojdzie do ostrej sprzeczki pomiędzy Korą i Adamem Sztabą.

- Ty się chyba czegoś Adasiu najadłeś – mówiła Kora.

Dyrygent od razu odpowiedział na złośliwości wokalistki:

- Jak już powiedziałaś swoją kwestię to nie się wtrącaj w moją.

Z resztą sami zobaczcie fragment niedzielnego odcinka:

Zobacz także

Reklama

W takich luksusach mieszka Adam Sztaba z żoną: