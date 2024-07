Informacja o chorobie Kory wywołała kilka miesięcy temu ogromne poruszenie. Jurorka programu "Must be the Music" zmagała się z nowotworem i choć w prasie pojawiały się dramatyczne doniesienia na temat stanu jej zdrowia, walkę wygrała. Gwiazda wykazała się niezwykłym dystansem, kiedy w finale show po raz pierwszy pokazała się bez chusty na głowie. Przypomnijmy: Kora w finale "MBTM" pozowała bez chusty. Jak wyglądała?

Kora nie bała się mówić o swojej chorobie. W udzielanych wywiadach podkreślała jak bardzo zmienił się jej stosunek do życia oraz otaczającej rzeczywistości. I choć powróciła już do pełni sił, zdecydowała się odwołać zaplanowane na wakacje koncerty. Najbliższe miesiące zamierza poświęcić podróżowaniu do Polsce, po swoich ulubionych miejscach.



Kora zrezygnowała z koncertów w wakacje w związku z bardzo pracowitym czerwcem na planie "Must Be The Music". Teraz ma zamiar odpoczywać, trochę podróżować po Polsce, po swoich ulubionych miejscach. Uznała, że najbardziej teraz potrzebuje wakacji. Myślimy o koncertach na jesieni, ale to jeszcze nic konkretnego - powiedziała w "Fakcie" menedżer piosenkarki, Katarzyna Litwin.

Myślicie, że to dobra decyzja?

