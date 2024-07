Wczoraj odbył się finał "Must Be the Music 5". Za kulisami muzycznego show uwagę fotoreporterów przykuła Kora, która jest najbarwniejszą jurorką muzycznego show. Gwiazda za każdym razem zaskakuje nie tylko niekiedy bardzo kąśliwymi uwagami, ale i oryginalnymi stylizacjami.

Na finałowy wieczór wokalistka wybrała elegancką czerń w postaci obszernego kombinezonu z bardzo luźnymi nogawkami. Do tego Kora ubrała buty na wysokiej koturnie. Gdy stanęła na ściance i zaczęła pozować fotoreporterom momentami wyglądała, jakby zamiast nóg miała szczudła.

Jak oceniacie look Kory? Ciekawe czy artystka już obmyśla swoje kolejne wcielenia do następnej edycji programu.

Tak wyglądał finał "Must Be the Music 5":