Już jutro w sprzedaży pojawi się nowy numer magazynu "Viva!". Na okładce pojawi się jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, przez wielu nazywana królową rocka, Kora. Jurorka programu "Must Be The Music" w bardzo szczerym wywiadzie opowie o walce z rakiem, zmianie priorytetów i spełnianiu marzeń. Przypomnijmy: Kora zapuściła włosy. Nową fryzurę pokazała na planie MBTM 9!

Reklama

Co jeszcze w numerze? Chłopiec z Polski, który wzruszył świat - Leo. Opowieść rodziny dziecka dotkniętego klątwą, która ma szanse na Oscara! Ponadto - najgłośniejszy konflikt ostatnich dni w świecie mediów i polityki - kulisy związku i rozstania Izabeli i Kazimierza Marcinkiewiczów.

To wszystko w promocyjnej cenie - tylko 0,99 zł. Do kupienia z pierwszą częścią bestsellerowej książki Małgorzaty Kalicińskiej, "Dom nad rozlewiskiem".

Serdecznie polecamy!

Zobacz: Marcinkiewicz chce odzyskać zaufanie Polaków. Kryzys w związku ma mu w tym pomóc

Zobacz także

Reklama

Kora wraca po chorobie: