Internet rządzi się swoimi prawami. Nigdy nie wiadomo, jaki film czy piosenka stanie się hitem. Ostatnio, wielką furorę zrobiła Karolina Czarnecka, która na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej wykonała utwór "Hera, koka, hasz, LSD". Do dziś video bije rekordy oglądalności na portalu YouTube. Przypomnijmy: HIT INTERNETU: Młoda wokalistka śpiewa o "Kokainie, heroinie, haszu"

Reklama

Nowym przebojem ma szansę stać się występ Kony Puppetsa w brytyjskim Mam talent! Kony to popularny polski lalkarz, który od lat zajmuje się występami na scenie, z użyciem lalek typu muppets, czyli naturalnej wielkości, z ruchomymi nogami, rękami i szczękami. Artysta próbował swoich sił w polskiej edycji show, gdzie dotarł aż do finału. Niestety, nie udało mu się go wygrać. Postanowił więc wyruszyć na podbój Wielkiej Brytanii, gdzie wystąpił w tamtejszej edycji programu. Z rewelacyjnym skutkiem - zarówno publiczność, jak i wymagające jury było pod wrażeniem genialnego show Polaka, który na tę okazję postanowił odegrać samą Beyonce.

Ma szansę na zwycięstwo? My wróżymy mu wielką karierę

Zobacz: HIT INTERNETU: Polak zachwycił w brytyjskim "Mam Talent!"

Zobacz także

Reklama

Jury na castingu do "Mam talent":