Trzy nowe zapachy od Solo Soprani to idealny wybór na wiosnę i lato. Mamy dla Was konkurs, w którym możesz wygrać zestaw składający się z jednego flakonu wody toaletowej o pojemności 100 ml i firmowej koszulki. Sprawdź, co musisz zrobić, aby go wygrać.

LOVE, DREAM i SMILE. Marka Solo Soprani wierzy, że każda z nas zasługuje na zapach, który idealnie będzie oddawał jej charakter. Właśnie dlatego marka stworzyła linię zapachów, wśród których każda z nas znajdzie coś dla siebie.

Jesteś romantyczką, marzycielką czy optymistką?

Solo Soprani DREAM to rozbudzające wyobraźnię połączenie delikatnie pikantnych kwiatów i bursztynowo-drzewnych nut, romantyczne Solo Soprani LOVE to kwintesencja kobiecości pachnąca bukietem białych kwiatów, a Solo Soprani SMILE to zaproszenie do radosnych chwil, które nęci świeżym koktajlem cytrusów i owoców.

Zapachy dostępne wyłącznie w drogeriach Rossmann.

Nadal nie jesteś pewna, który będzie dla Ciebie idealny? Zrób nasz PSYCHOTEST i przekonaj się, który zapach Solo Soprani do Ciebie pasuje.

KONKURS

Wybierz zapach dla siebie, opowiedz nam o swojej pasji i powalcz o nagrodę! Mamy dla Was 9 zestawów składających się z jednego z zapachów Solo Soprani (woda toaletowa o pojemności 100 ml) oraz firmowej koszulki.

Z Waszych odpowiedzi konkursowych wybraliśmy te najlepsze. Zestawy od Solo Soprani otrzymują:

Justyna T., Gdynia

Daria M., Węgrzyce

Aneta D., Łowicz

Danuta M., Kraków

Monika Ch., Warszawa

Monika H., Głogów

Elżbieta S., Białystok

Christa K., Warszawa

Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy do zabawy w kolejnych konkursach, które już niedługo pojawią się na Party.pl.