Blanka Stajkow po swoim udanym występie na Eurowizji 2023, teraz coraz częściej uświetnia swoimi muzycznymi występami różne eventy i imprezy branżowe. Oczywiście podczas koncertów nie brakuje jej eurowizyjnego hitu, czyli utworu "Solo", ale ostatnio Blanka zaprezentowała też fragment swojej nowej piosenki, "Boys Like Toys". Nagranie z fragmentem utworu pojawiło się na TikToku i jak się okazało, nowa piosenka Blanki od razu spodobała się internautom! Będzie nowy hit? Posłuchajcie sami!

Nowy utwór Blanki będzie wielkim hitem? Fani: "Ten kawałek mega siada"

Blanka Stajkow była naszą tegoroczną reprezentantką w konkursie Eurowizji - wokalistce udało się awansować do finału, w którym ostatecznie zajęła 19. miejsce. Gdyby jednak w konkursie liczyły się tylko głosy widzów, to Blanka uplasowałaby się na 8. pozycji. Nie ulega zatem wątpliwości, że utwór "Solo" podbił serca europejskiej publiczności.

Jednak teraz, gdy do sieci trafił fragment nowego singla piosenkarki, fani są pewni, że będzie on jeszcze większym hitem, niż "Solo"! Mowa o utworze "Boys Like Toys", którego fragment ostatnio zaprezentowała Blanka na jednym z koncertów. Posłuchajcie!

Gdy tylko fragment nowego singla Blanki pojawił się na TikToku, Internet dosłownie zapłonął. Fani nie ukrywają, że ten kawałek od razu wpadł im w ucho i wieszczą, że będzie totalnym hitem.

- Ok, ale ta piosenka jest o wiele lepsza od "Solo" - Nowy hit! - Ej, nieźle :) - Ten kawałek mega siada - Co jak co, ale fajne jest, szybko wpada w ucho - Dobre to - piszą fani.

A Wam, jak się podoba nowy utwór Blanki? Myślicie, że piosenkarka zrobiłaby na Eurowizji jeszcze większą furorę, gdyby pojechała właśnie z piosenką "Boys Like Toys"? My już nie możemy się doczekać oficjalnej premiery nowego singla Blanki!