Po aferze z Kamilem Durczokiem zarówno we "Wprost" jak i w TVN-ie zaszły poważne zmiany. Udziały stacji zostały wykupione, a redaktor naczelny tygodnia pożegnał się ze stanowiskiem. Jego miejsce zajął dziennikarz, który już miał okazję współpracować z gazetą. Zobacz: Latkowski stracił posadę redaktora naczelnego "Wprost". Jego miejsce zajął ktoś inny

Reklama

Po głośniej aferze i rozstaniu Durczoka ze stacją wszyscy zastanawiali się jak to dalej będzie. Największą obawę budziły wyniki oglądalności "Faktów", które były nie do przewidzenia. Okazuje się jednak, że pasmo radzi sobie bardzo dobrze. Udział programu w grupie 16-49 wynosi 25,2%, a w zeszłym roku było to 24,5%. Stacja odnotowała, więc wzrost i ma powody do radości. Widzowie dopisują swoją obecnością przed telewizorami, a średnio zasiada ich aż 4 miliony.

Dodatkowo w zeszłym tygodniu "Fakty" odnotowały rekordowe wyniki od początku roku – średni udział wyniósł 28,3 w grupie 16-49 oraz 28,4 w grupie ogólnej.

Zobacz: Żona Durczoka przerywa milczenie. Opowiedziała o jego najbliższych planach i stanie zdrowia



Zobacz także





Reklama

Kamil Durczok na salonach: