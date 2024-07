O tym, że najlepsze trasy koncertowe w Polsce ma Doda w zasadzie nie trzeba nikomu przypominać. Tournee "Rock'n'roll Palace" i "The 7 Temptations Tour" robiły wielkie wrażenie pod względem realizacyjnym (zobacz: Doda wydała milion, zarobiła trzy). Wiadomo też, że Doda jest wymagająca przede wszystkim wobec siebie, dlatego na nowy sezon przygotowała zupełnie nową trasę - "Fly High Tour", która jest jeszcze lepsza i bardziej imponująca niż poprzednie.

Niestety jak do tej pory żadna z dotychczasowych tras Dody nie została uwieczniona na DVD. Na szczęście w tym roku się to zmieni! Kilka dni temu piosenkarka ogłosiła, że lada dzień przystępuje do nagrania swojego nowego show! Afterparty.pl poznało szczegóły widowiska.

- Show w ramach "Fly High Tour" zostanie nagrane podczas koncertu w Krynicy Morskiej 27 lipca. Scena ustawiona będzie bezpośrednio nad morzem, a całość będzie filmowana przez ponad 20 kamer! Premiera DVD zaplanowana jest na jesień 2013 - zdradziła w rozmowie z AfterParty.pl osoba zajmująca się tą produkcją

Dowiedzieliśmy się także, że specjalnie na potrzeby nagrania gwiazda zamierza zatrudnić dodatkowych tancerzy i delikatnie zmodyfikować scenariusz koncertu. Nie możemy się już doczekać! Oby tylko żaden fan nie chciał powtórzyć akcji sprzed kilku tygodni. Przypomnijmy: Fan chciał zniszczyć show Dody

Zobaczcie wideo promujące trasę "Fly High Tour":

