Dwa tygodnie po porodzie Izabela Janachowska pojawiła się na Gali Polskiej Rady Biznesu. I olśniła swoją szczupłą figurą. Jaki jest sekret jej fantastycznej sylwetki? Mordercze ćwiczenia? A może dieta? Nic z tych rzeczy! – Zabawne, ale nie stosowałam żadnej diety ani ćwiczeń. Po prostu po porodzie błyskawicznie wróciłam do dawnej figury. Dopiero ostatnio moja dietetyczka zaproponowała, że rozpisze mi, co powinnam jeść, a czego unikać po porodzie. Na pewno pomaga mi też to, że się wysypiam! Wiem, że to się zmieni za jakieś cztery miesiące, kiedy mój synek zacznie ząbkować – zapewnia w rozmowie z "Party" Iza Janachowska. Izabela Janachowska, szczęśliwa mama Iza i jej mąż Krzysztof Jabłoński zostali rodzicami po raz pierwszy. Partner Izy, dla niej postanowił sprzedać swoją firmę. Teraz wspólnie prowadzą ślubny biznes Izy i - jak na razie - bardzo dobrze im idzie. Janachowska prowadzi portal ślubny Wedding Dream by Izabela Janachowska, od roku ma też kanał na YouTube. Ciągle prowadzi też swój program w TVN Style. Czy zamierza szybko wrócić do pracy? O tym przeczytacie w nowym magazynie "Party". Izabela Janachowska świetnie się czuje jako młoda mama