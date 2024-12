Doda znów postanowiła spotkać się bezpośrednio ze swoimi fanami, promując swoją markę Doda D'EAU oraz autorskie perfumy. Do popularnego centrum handlowego w Warszawie przybyły prawdziwe tłumy, a gwiazda przez kilka godzin pozowała do wspólnych zdjęć i rozdawała autografy. Dla artystki bliska relacja z wielbicielami jest niezwykle istotna - od 20 lat może liczyć na ich wsparcie w wielu sytuacjach, zwłaszcza tych najtrudniejszych, o których opowiedziała w rozmowie z Party.pl.

W 2025 roku fani Dody będą mogli zobaczyć film dokumentalny o jej życiu - prace trwają już od kilkunastu miesięcy! Jednak i końcówka roku jest dla piosenkarki bardzo pracowita - przygotowuje się bowiem do sylwestrowego koncertu z Polsatem. Ale to nie koniec. Ostatnie 12 miesięcy dla Dody było pasmem sukcesów, a ich zwieńczeniem jest kolejna nagroda od czytelników Party.pl - tym razem w kategorii "ARTYSTA ROKU". Zaangażowanie wielbicieli gwiazdy w plebiscycie było ogromne, ale do tego mogła się już przyzwyczaić - od początku jej kariery stoją za nią murem, o czym postanowiła opowiedzieć w rozmowie z Party. Zwróciła jednak uwagę na tą ciemniejszą stronę:

Jak zaczynałam karierę, wszyscy obrażali moich fanów, pisali, że to banda dzieciaków zafiksowanych na moim punkcie, broniących mnie... Gdyby nie mieli mnie przed czym bronić to nie musieliby tego robić, więc najwidoczniej zamiast całą swoją energię poświęcać na kibicowanie mi i jeżdżenie na koncerty, to dzieci, czując niesprawiedliwość i wieczne znęcanie się nade mną w mediach, wiecznie musieli skupiać się na bronieniu mnie. Dużo czytałam, że fani Dody to rozemocjonowana banda dzieciorów, która zaraz wyrośnie z Dody! Oczywiście, że tak się nie stało. Każdy z nich dziś jest wspaniałym człowiekiem, mamy niesamowite wspomnienia, emocje!

mówi nam Doda