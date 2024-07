Dziś na nowo otwartej arenie Lublin odbył się wielki koncert "Talent czy Factor", w którym do boju stanęły dwie drużyny – „Mam Talent!” prowadzone przez Agnieszkę Chylińską oraz „X Factor” pod przywództwem Tatiany Okupnik. Na scenie zmierzyły się największe gwiazdy wspomnianych programów. Przypomnijmy: Tego jeszcze nie było: X-Factor i Mam Talent w jednym show. Poprowadzi je Szulim

W drużynie Talentu stanęli m.in.: Piotr Karpienia, Marta Podulka oraz Me Myself And I. Factor reprezentowali Grzegorz Hyży, Ewelina Lisowska, Artem Furman, Klaudia Gawor i zespół The Chance. Gwiazdami show była Tatiana Okupnik oraz Agnieszka Chylińska. Po zliczeniu głosów widzów, lepsza okazała się drużyna programu "Mam Talent" (54% do 46%).

Gratulujemy! Oglądaliście koncert?

