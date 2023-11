Po ponad dwóch miesiącach emisji programu "Hotel Paradise 7" przyszedł czas, aby poznać odpowiedź na najważniejsze pytanie – która para zdaniem byłych mieszkańców "Hotelu…" zasłużyła na zwycięstwo? Przypomnijmy, że w ostatecznym starciu stanęli naprzeciwko siebie Roch i Justyna oraz Kori i Jacek. O tym, kto wygrał program, zadecydował tylko jeden głos! Sprawdźcie szczegóły!

Reklama

Kto wygrał "Hotel Paradise 7"? Wiemy!

Siódma edycja "Hotelu Paradise" przyniosła widzom ogromną dawkę emocji. Zwroty akcji, miłosne wyznania, dramaty i pojednania – uczestnicy tej odsłony show dostarczyli nam tego w ogromnych ilościach. Teraz jednak nadszedł czas, aby poznać zwycięzców tej edycji. Przypomnijmy, że na ostatniej prostej z "Hotelem Paradise" pożegnali się Oliwia i Paweł – byli mieszkańcy "Hotelu…" ocenili, że ta dwójka nie zasługuje na finał. Teraz z kolei wybrali zwycięzców show.

Screen/Player.pl Hotel Paradise

Zobacz także: Roch z "Hotel Paradise" w zaskakującym wyznaniu: "Nie wstydzę się swojej gry oraz manipulacji"

Gdy Roch i Justyna oraz Kori i Jacek pojawili się obok ścieżki lojalności, Klaudia El Dursi po kolei zapraszała do siebie byłych mieszkańców "Hotelu Paradise". Jak się okazało, Roch i Justyna przekonali do siebie Tori, Krzysztofa, Wiktorię, Pawła oraz Oliwię. Z kolei za Kori i Jackiem stanęli Alicja, Łucja, Marvin, Wojtek, Patryk oraz Viki. Tym samym z przewagą jednego głosu to Kori i Jacek wygrali 7. edycję "Hotelu Paradise"!

Screen/Player.pl Hotel Paradise

Zobacz także: Mallu z "Hotelu Paradise 7" wyjaśniła dlaczego zabrakło jej na ostatniej Uber Pandorze

Po ogłoszeniu wyników przyszedł czas na jeszcze jeden, niezwykle emocjonujący moment – ścieżkę lojalności. Jak się okazało, w przypadku Kori i Jacka wygrało uczucie! Ani Kori, ani Jacek nie zdecydowali się na rzut kulą podczas wyznaczonego czasu i tym samym dzielą się wygraną na pół - obydwoje otrzymają po 50 tys. złotych.

Reklama

I co sądzicie o wynikach finału? Trzymaliście kciuki za Kori i Jacka, czy jednak kibicowaliście Rochowi i Justynie?

Screen/Player.pl Hotel Paradise