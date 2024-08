W październiku 2022 roku Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski ogłosili rozstanie. Para doczekała się córki Heleny, która urodziła się w 2019 roku. Aktor po rozwodzie z Katarzyną Warnke, ułożył sobie życie na nowo i związał się z Natalią Krakowską. Para wspólnie chętnie pojawia się razem na eventach i wydarzeniach.

Piotr Stramowski wraz z ukochaną i jej synem postanowili wybrać się na wspólne wakacje nad Lazurowe Wybrzeże. Aktor podzielił się ze swoimi fanami rodzinną fotografią, na której widać go z partnerką i jej synem. We wpisie wspomniał również, że brakuje mu tam jeszcze córeczki.

Życie to podróż pełna wyzwań i pięknych chwil, a najpiękniejsze z nich to te spędzone z rodziną. Dziś odpoczywamy na Lazurowym Wybrzeżu, ciesząc się chwilami spokoju i radości. To prawda, że nie zawsze jest łatwo – życie w rodzinie patchworkowej wymaga cierpliwości, zrozumienia i ogromnej miłości. Ale każdy uśmiech tych młodych serc, które dorastają pod naszymi skrzydłami, wynagradza wszelkie trudy. Dla mnie rodzina zawsze była i będzie najważniejsza, bo to ona kształtuje naszą przyszłość. Choć brakuje mi tu mojej córeczki, jestem wdzięczny za każdą chwilę spędzoną razem. To, co tworzymy wspólnie, to coś więcej niż codzienność – to miłość, wsparcie i nieustanne dążenie do tego, by każdy dzień był lepszy #rodzina #patchwork #miłość #LazuroweWybrzeże

- napisał w poście Piotr Stramowski.