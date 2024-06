Nie samą pracą człowiek żyje. Ostatnio Roksana Węgiel postanowiła postawić również na odpoczynek i podróże. Młoda gwiazda wybrała się właśnie do Sopotu, by spędzić czas ze znajomymi. Na zdjęciach brakuje jednak jej ukochanego. Czy para postanowiła spędzić trochę czasu osobno?

Roxie Węgiel wyjechała bez Kevina Mgleja?

Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych wokalistek w Polsce — nie ma co się dziwić, w końcu wszędzie jest jej pełno. Młoda wokalistka zdobyła drugie miejsce w 14. edycji "Tańca z gwiazdami", a następnie skupiła się na kontynuowaniu swojej kariery muzycznej. Ostatnio Roksana Węgiel pokazała, co robi nocą i ponownie udowodniła, że ciężkiej pracy się nie boi. Jednak wśród tych wszystkich zajęć artystka stara się znaleźć również czas na odpoczynek. Jakiś czas temu 19-latka wróciła z romantycznej podróży do Paryża, a następnie bawiła się na weselu. Teraz ponownie przyszedł czas na wyjazd, tym razem nad polskie morze.

Na swoim Instagramie Roksana Węgiel pochwaliła się szybkim wypadem na kawę do Sopotu. Artystka pokazała zdjęcie ze znajomymi na tle morza. Na horyzoncie nie widać jednak Kevina Mgleja. Czy tym razem para postanowiła spędzić trochę czasu osobno?

Szybki wypad do Sopotu na kawkę — napisała Roksana Węgiel.

Ostatnio Roksana Węgiel i Kevin Mglej polecieli razem do Paryża gdzie spacerowali czy spędzili wieczór pod wieżą Eiffla. Młodej wokalistce z pewnością należy się chwila wytchnienia. Mamy nadzieje, że wróci z naładowaną energią i weną.

