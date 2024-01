Roxie Węgiel to jedno z głośniej rozbrzmiewających w polskich mediach nazwisk od wielu miesięcy. Grono jej fanów stale rośnie, a popularność otwiera jej drzwi do kolejnych projektów. Ona sama chętnie pozostaje w stałym kontakcie z odbiorcami i dzieli się z nimi różnymi nowinkami ze swojego życia. Najnowsze zdjęcie wywołało lawinę komentarzy.

Zatrzęsienie pod zdjęciem Roksany Węgiel

Najpierw wygrana w "The Voice Kids", a następnie pierwsze miejsce na Eurowizji Junior, utarły jej ścieżkę do wielkiej kariery. Obecnie 19-latka regularnie koncertuje, jest zapraszana do programów telewizyjnych i na kulturowe wydarzenia. Jak ostatnio się dowiedzieliśmy, w tym roku przed Roksaną Węgiel trasa koncertowa, a także udział w "Tańcu z gwiazdami".

Niewiele zatem będzie miała czasu na odpoczynek, dlatego nic dziwnego, że rok postanowiła zacząć od krótkiego urlopu i wyjazdu z ukochanym do Omanu. Po powrocie zakasała rękawy i zabrała się do pracy. Mimo natłoku obowiązków Roxie udaje się pozostać aktywną na Instagramie, gdzie stale przybywa jej fanów. Tym razem zamieściła tam fotkę w iście imprezowej kreacji i odświeżonej fryzurze, prezentując się jak gwiazda Hollywood!

W ułamku sekundy post zasypały komentarze, w których internauci nie szczędzili jej komplementów.

Jak to jest być taką idealną

Jaka ślicznotka

Wyglądasz, jak milion dolarów

Wśród komentarzy nie zabrakło oczywiście wpisu Kevina, który opatrzył zdjęcie krótkim, ale wymownym:

Ten widok - napisał, dodając emotkę serca.

Roxie i Kevin często komentują sobie nawzajem zdjęcia, nie szczędząc przy tym czułych słówek. W tym miejscu warto wspomnieć, że przed zakochanymi ważny moment, bo jak zdradziła wokalistka, już w tym roku odbędzie się ich ślub!

Roksana Węgiel Instagram @roxie_wegiel