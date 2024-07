Polska moda ma się świetnie i coraz częściej jest ona doceniana także poza granicami naszego kraju. Jedną z najsłynniejszych obecnie marek modowych jest La Mania, którą swoim nazwiskiem firmuje Joanna Przetakiewicz. Właścicielka i projektantka ma kolejny powód do dumy. Jesienna kolekcja La Manii znalazła się w ofercie prestiżowego butiku multibrandowego Browns w Londynie. Zobacz też: Kim są synowie Joanny Przetakiewicz?

Reklama

Butik Browns jako jeden z pierwszych butików na rynku odkrył tak znane nazwiska w świecie mody jak John Galliano czy Alexander McQueen. W bardzo krótkim czasie zasłynął również z wprowadzania zagranicznych projektantów do Londynu. Należeli do nich m. in Jill Sander, Azzedine Alaia czy Giorgio Armani. Dziś portfolio Brownsa zawiera zarówno młodych wschodzących projektantów jak i modę męską oraz ślubną. La Mania znalazła się w miejscu, które nie tylko gromadzi najlepsze marki świata, ale jest również wyznacznikiem światowych trendów w branży modowej.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy marki!

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Top modelki i wielkie gwiazdy na prezentacji kolekcji La Manii