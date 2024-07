W każdym sezonie pokaz kolekcji Bohoboco to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskiej modzie. W wypełnionym po brzegi Soho Factory po raz kolejny mogliśmy przyjrzeć się projektom autorstwa dwóch uzdolnionych designerów, Michała Gilberta Lacha i Kamila Owczarka.

Kolekcji nie można odmówić spójności, prostoty i wykorzystanych do niej najwyższej jakości tkanin. Przewaga monochromatycznych sylwetek i brak dodatków wcale nie ułatwiają zadania duetowi Bohoboco, gdyż sprawiają one że zwracamy uwagę na każdy najdrobniejszy szczegół. Trzeba jednak przyznać, że panowie po raz kolejny podołali zadaniu. A co na temat kolekcji i inspiracji mówią sami projektanci?