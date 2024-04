„Polskie biesiady” stały się flagowym programem TVP, w którym występowały największe gwiazdy. Format był serią koncertów, a każdy odcinek dotyczył innej tematyki. Za tym wymarzonym projektem stał Mateusz Matyszkowicz, poprzedni prezes telewizji publicznej. Produkcja była skierowana do widzów w każdym wieku. Dzisiaj uznano, że „Polskie biesiady” mijają się z nową wizją Telewizji Polskiej po wyborach parlamentarnych. Oglądający mogli zobaczyć w formacie m.in. Janusza Radka, Łukasza Zagrobelnego, Roberta Rozmusa, Michała Milowicza, Natalii Srokocz, Janka Traczyka, Olgę Szomańską oraz Sylwię Przetak.

Reklama

„Polskie biesiady” znikają z anteny. Koniec hitu poprzedniej TVP

Za nami wielka rewolucja w TVP. Po wyborach parlamentarnych, które zakończyły się zmianą rządu, z Telewizji Polskiej zwolniono największe gwiazdy, a program „Wiadomości” przeszedł do historii. Z „Pytaniem na śniadanie” pożegnała się cała ekipa prowadzących – łącznie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. To jednak nie koniec zmian. Właśnie się dowiedzieliśmy, że nowa władza chce zrezygnować z muzyki biesiadnej oraz disco polo w TVP. Z anteny spadną „Polskie biesiady”. Format był emitowany w soboty – od czerwca do sierpnia 2023 roku. Później emisja była kontynuowana we wrześniu i październiku.

"Polskie biesiady" Jan Bogacz/TVP/East News

Nie ma w Polsce formatu, w którym ludzie naprawdę śpiewają razem. To hit telewizji niemieckiej od dekad. Nasz program, nie powiem, że jest wzorowany na Lustige Musikanten, ale gdzieś wychodzi z podobnego pomysłu – przekazał Mateusz Matyszkowicz w rozmowie z portalem Press.

Według danych średnio 1,3 mln widzów oglądało pierwszą odsłonę programu „Polskie biesiady”, którą wyemitowano w wakacje. Pojawił się nawet wirtualny kanał w aplikacji TVP, w którym fani formatu mogli go oglądać cały czas. Ta możliwość została jednak wyłączona w drugiej połowie stycznia. Produkcję wciąż można obejrzeć na TVP VOD.

"Polskie biesiady" - Rafał Brzozowski Jan Bogacz/TVP/East News

Co myślicie o zmianach w Telewizji Polskiej? Masowe pożegnania z pracownikami wywołały spore kontrowersje zarówno wśród widzów, jak i dziennikarzy. Niedawno Małgorzata Tomaszewska skomentowała zwolnienie Olka Sikory z TVP.

Reklama

Zobacz także: Izabella Krzan dopiero teraz wyjawiła, co działo się w TVP: "To była paranoja"

Zobacz także