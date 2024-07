Kasia Gajewska do wykonania tego makijażu użyła:

• Podkład nr 120 Infallible - L’Oreal

• Korektor Fit Me - Maybelline

• Puder Luxury Powder Cameo - Ben Nye

• Kredka do brwi Date With Ash-ton - Catrice

• Kobaltowy Velocity - Sugarpill

• Brązowy cień Mahogany - Bobbi Brown

• Pomarańczowy cień Chickadee - Make Up Geek

• Opalizujący pigment nr 59 - Inglot

• Złoty cień w kremie 24k Color Tattoo - Maybelline

• Tusz Big Eyes - Maybelline

• Biała kredka - Topshop

• Paleta do konturowania Contour Kit - Anastasia Beverly Hills

• Szminka 105 - PUPA