Kilka tygodni temu okazało się, że po trzech latach kampanii promocyjnej sieci sklepów Lidl z udziałem Karola Okrasy i Pascala Brodnickiego, marka zdecydowała się zatrudnić do reklam nową gwiazdę. Została nią Dorota Wellman. Prowadząca Dzień Dobry TVN za udział w spotach promocyjnych zgarnie niezłą sumę. Według obliczeń Forbes Wellman może liczyć nawet na 400 tysięcy złotych rocznie! Zobacz: Dorota Wellman na reklamach Lidla zarobi fortunę!

Niestety, okazuje się,że udział Doroty Wellman w reklamach Lidla nie wszystkim się spodobał. Jak donoszą Wirtualnemedia Klub Jagielloński, którego misją jest "podtrzymywanie i szerzenie republikańskiego sposobu myślenia o Polsce, jako o wartościowej części kultury europejskiej i dobru wspólnym godnym najwyższej troski", wystosował list do dziennikarki. Co w nim napisali?



- Po pierwsze, sieć Lidl znana jest z ograniczania praw pracowniczych. W sierpniu media informowały, że druga próba stworzenia związków zawodowych w dyskontach Lidla spaliła na panewce: po 2,5 roku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w sieci przestała istnieć.W doniesieniach prasowych możemy znaleźć wstrząsające informacje dotyczące praktyki zastraszania pracowników, którzy chcieli korzystać z gwarantowanego art. 59 Konstytucji RP prawa do zrzeszania się. Na tym tle niepokojąco wygląda informacja, że od początku 2014 roku kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazały 106 naruszeń praw pracowniczych w placówkach sklepu (...) Powszechnie wiadomo, że żywność w Lidlu ani nie jest specjalnie tania (co pokazują różne zestawienia tzw. koszyków zakupowych), ani też nie jest to sieć otwarta na lokalnych, czyli polskich producentów (...)Pani zaangażowanie w kampanie reklamowe, jako osoby powszechnie znanej z wrażliwości społecznej, może być przez wielu konsumentów traktowane również jako swoiste świadectwo odpowiedzialności społecznej firmy, w której kampanii Pani występuje. Zwracamy się zatem do Pani z prośbą o życzliwe o rozważenie wskazanych wątpliwości. Być może nawet najszlachetniej wydane pieniądze zarobione w kampanii reklamowej nie są warte uwiarygodniania wśród konsumentów firmy, której działania budzą zarówno poważne wątpliwości co do szeroko pojmowanych kosztów społecznych oraz powszechne wątpliwości natury etycznej.