Zatrudnienie Doroty Wellman jako nowej ambasadorki sieci sklepów Lidl wydaje się być strzałem w dziesiątkę. Dziennikarka TVN wzbudza sympatię widzów, a spoty z jej udziałem już biją rekordy popularności. W kampanii reklamowej weźmie udział także... Karol Okrasa. Zobacz: Karol Okrasa nie odchodzi z reklam Lidla! Będzie wspierał Dorotę Wellman

Wszyscy zastanawiają się, ile Dorota Wellman zarobi za reklamowanie Lidla. Forbes wyliczył, że będzie to aż... 400 tys. złotych rocznie! A ponieważ kampania może potrwać nawet 3 lata (tak jak było to z Pascalem i Okrasą) - daje to sumę ponad 1,2 mln złotych!

Wcześniejsi ambasadorowie marki mogli cieszyć się gażą w wysokości około 250 tysięcy złotych za rok.

Jesteśmy pod wrażeniem!

