Do sieci trafił klip do singla "Mr. Know It All" ("Pan Wszystkowiedzący") promującego nadchodzącą płytę Kelly Clarkson "Stronger", której premierę zaplanowano na 24 października. Krążek w wersji podstawowej ma zawierać 13 utworów, zaś w deluxe - 17. Jak do tej pory, dyskografię piosenkarki zamyka longplay "All I Ever Wanted" z marca 2009 roku.



"Mr. Know It All" to piosenka, która opowiada o konflikcie mediów z Clarkson, które według wokalistki wiedzą o niej wszystko. Tekst doskonale zobrazowano w klipie. Napiszcie, jak wam się podoba teledysk i sama piosenka.



Reklama

chimera