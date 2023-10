Już 25 maja na antenie TVN 7 pojawi się "Hotel Paradise All Stars" - będzie to nowa odsłona dobrze znanego widzom randkowego show, ale z udziałem uczestników, którzy brali udział w poprzednich edycjach, jednak nie znaleźli w nich miłości. My zaś znamy pierwszą uczestniczkę programu - będzie to zwyciężczyni trzeciej serii programu - Basia Pędlowska. Dlaczego wróciła do "Hotelu Paradise"?

Basia Pędlowska wraca do "Hotelu Paradise"

Stacja TVN 7 przygotowała dla fanów "Hotelu Paradise" sporą niespodziankę - edycję gwiazdorską, w której pojawią się uczestnicy znani z poprzednich serii. Show ruszy już 25 maja, i będzie emitowane tylko dwa razy w tygodniu - w czwartki i piątki o godzinie 20:00. Widzowie już od jakiegoś czasu typują, kto pojawi się w "Hotel Paradise All Stars", a tylko u nas znajdziecie nazwisko pierwszej potwierdzonej uczestniczki - będzie to Basia Pędlowska, zwyciężczyni trzeciej odsłony! Fani doskonale pamiętają jej pełną wzlotów i upadków relację z Krystianem, z którym ostatecznie dotarła do finału. Do historii show przeszedł moment kiedy Basia po kilku tygodniach nieobecności wróciła do "Hotelu Paradise 3". Wszyscy byli przekonani, że Basia i Krystian zostaną parą na lata, niestety, rozstali się kilka tygodni po emisji finału.

Po zakończeniu programu, Basia jeszcze na krótki moment wróciła do poprzedniej pracy w gastronomii, a następnie jednak przeprowadziła się do innego miasta i została licencjonowaną agentką nieruchomości. W międzyczasie stworzyła związek z Krzysztofem z tej samej odsłony show, jednak ten rozpadł się już dawno temu.

Dlaczego Basia Pędlowska zdecydowała się wziąć udział w specjalnej edycji show "Hotel Paradise All Stars"?

"Wróciłam do hotelu przede wszystkim po dobrą zabawę. Chciałam też bliżej poznać uczestników innych edycji. Czułam, że tego potrzebuję, by podsumować sobie ten rozdział mojego życia" – mówi Basia.

Czekacie na "Hotel Paradise All Stars"?

Gwiazdorską edycję "Hotelu Paradise", która została nakręcona w Kolumbii, poprowadzi oczywiście Klaudia El Dursi. Jesienią na antenie TVN 7 zaś zobaczymy "regularną", siódmą już odsłonę show.

