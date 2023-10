"Hotel Paradise All Stars" to sezon, w którym do gry wracają uczestnicy z poprzednich edycji, którym do tej pory nie udało się odnaleźć szczęścia w miłości. W pierwszych odcinkach poznaliśmy dopiero siedem osób, które przyleciały do Kolumbii, jednak fani dopatrzyli się pewnego szczegółu, który może zdradzać, kto jeszcze dołączy do programu! Przypuszczenia się sprawdzą?

"Hotel Paradise All Stars": Fani odkryli tajemnicę sezonu?

Właśnie rozpoczął się "Hotel Paradise All Stars". Poznaliśmy pierwszych siedmiu uczestników. Wiadomo już, że w programie pojawiły się Basia Pędlowska, Nana Majos, Sara Jezuit, Julia Karina Skrodzka i Wiktoria Kozar, a także Grzegorz Głuszcz, Łukasz Hryniewicki, Łukasz Książkiewicz "Blondino", a także Maurycy Sas-Uhrynowski. W programie pojawiła się również nowa czołówka, którą podobnie, jak w poprzednich edycjach wykonują uczestnicy programu. Tym razem jednak jest nieco inaczej, ponieważ wykonawcami są m. in. obecni uczestnicy gwiazdorskiej edycji. Piosenkę "Razem" wykonują aż trzy osoby są to: Wiktoria Kozar, Łukasz Książkiewicz i Miłosz Pesta. Wśród tego trio tylko Miłosza aktualnie brakuje w programie, jednak czy to może oznaczać, że i on dołączy do obsady?

Mat. prasowe Hotel Paradise

"Razem" jest czwartą piosenką do czołówki programu, którą wykonują uczestnicy show. Zaczęło się od "Oto raj" Soni Szklanowskiej, następnie "Daj mi raj" Bibi i Kamila Bijosia oraz "Ty i ja" w wykonaniu Nany. Nowa piosenka z "Hotelu Paradise All Stars" nie jest jeszcze dostępna w sieci w całości.

Instagram @nanamajos

"Hotel Paradise All Stars" to gradka dla fanów, którzy pokochali ten program. Za nami pierwsze dwa odcinki, a uczestnicy już musieli zmierzyć się z pierwszą "pandorą". Chociaż najcięższe pytania trafiały do Nany, to Basi pociekły łzy, a Wiktoria nie ukrywała, że zrobiło jej się przykro po jednym z pytań, w którym zarzucono jej uganianie się za chłopakami w 5. edycji. Z pewnością dużą sensacją jest fakt, że skłóceni Nana i Łukasz spotkali się w "Hotelu Paradise", jednak nie ukrywają, że nie chcą mieć ze sobą nic wspólnego. Jednak czy faktycznie pobyt w Kolumbii tylko przypieczętuje ich stanowiska, a może zdołają sobie dać kolejną szansę? Jak myślicie, kto jeszcze pojawi się w gwiazdorskiej edycji? I czy fakt, że Miłosz jest jednym z wykonawców nowej piosenki jest podpowiedzią, że również pojawi się w show?

Instagram @wiktoria_kozar

mat. prasowe TVN 7