Kelly Rowland jest gwiazdą światowego formatu, więc nic dziwnego, że jest zapraszana na różne wydarzenia, eventy czy festiwale. Właśnie trwa wieli festiwal filmowy w Cannes, na którym pojawiło się wielu celebrytów, także z Polski. Niestety, mimo tak ważnego i eleganckiego wydarzenia na czerwonym dywanie doszło do niemałej afery, w której brała udział Rowland. O co chodzi?

Kelly Rowland zrobiła aferę na środku czerwonego dywanu w Cannes

Kelly Rowland największą popularność zyskała dzięki występom w zespole "Destiny’s Child", który odnosił ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej. Girlsband nie przetrwał próby czasu i rozpadł się w 2006 roku, jednak nazwisko Rowland w dalszym ciągu jest szanowane w show-biznesie.

Teraz gwiazda została zaproszona na premierę "Marcello Mio", przed którą postanowiła zapozować na czerwonym dywanie. Reporterzy, którzy zostali zaangażowani do pracy przy festiwalu w Cannes rozpoczęli fotografowanie wokalistki, jednak nieoczekiwanie jedna z pracownic ochrony poprosiła Kelly Rowland, aby udała się już po schodach, na górę. Wokalistka wówczas odwróciła się do tłumu, aby im pomachać, a ochrona postanowiła zacząć ją ponaglać wyciągając do niej rękę. Wygląda na to, że Rowland zupełnie nie spodziewała się takiej reakcji ze strony ochrony i od razu się oburzyła, co zostało udokumentowane.

Luis Sanchez Crystal Pictures / SplashNews.com/East News

Jedna z osób ze środowiska show-biznesu od razu skomentowała zachowanie wokalistki:

Ludzie, którzy mają pomagać celebrytom chodzić po czerwonym dywanie zachowywali się agresywnie, a Kelly próbowała to zignorować - zdradził informator w rozmowie z Daily Mail.

Co więcej, okazuje się, że Kelly Rowland zupełnie nie przejmuje się tym, jak zostanie odebrana i robi to, co w danym momencie czuje:

Nie obchodzi ją, czy wyjdzie na divę, jeśli wie, że reprezentuje siebie. (...) Ona nie jest fałszywa - kontynuował informator.

Przypominamy, że na festiwalu w Cannes pojawiła się również Julia Wieniawa, która zaskoczyła fanów swoją przepiękną stylizacją wartą około 100 000 złotych.

ANTONIN THUILLIER/AFP/East News

Myślicie, że Kelly Rowland zachowała się słusznie?

