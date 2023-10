"Hotel Paradise. All Stars" trwa w najlepsze. Tymczasem nasza reporterka porozmawiała ze zwyciężczynią czwartej edycji show. Ta zdradziła, jakie stosunki łączyły ją z koleżanką z programu, Julią. Jak się okazało, był pewien problem. Jaki?

"Hotel Paradise All Stars": Sara o Julii

Obecnie wszyscy śledzą losy swoich ulubieńców miłosnego show "Hotel Paradise. All Stars". Ten przynosi nam wiele emocji oraz niespodziewanych zwrotów akcji. Nie da się ukryć, że ostatnio postacią która zwraca największą uwagę widzów jest Julia. Wszystko przez jej mocny charakter, związek z Grzegorzem oraz... sposób mówienia! Ten już od jakiegoś czasu jest mocno komentowany w sieci. Okazuje się, że nie tylko widzowie uważają, że dykcja Julii jest problemem:

- Gdzieś tam faktycznie w hotelu był problem. Ona bardzo szybko mówi, jej dykcja jest taka bardzo bardzo szybka i faktycznie wielu z nas miała problem - Julia powtórz, Julia proszę jeszcze raz. Ale jest fajną dziewczyną, ale ma ognisty charakter - to na pewno - wyznała Sara.

