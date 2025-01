Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Choć przez długi czas starali się trzymać swoje życie prywatne z dala od mediów, z czasem zaczęli coraz chętniej dzielić się swoimi radościami z fanami. Aktorka w rozmowie z nami postanowiła podzielić się tym, jak wyglądały ich zaręczyny! 34-latka dotychczas nie za wiele mówiła w tym temacie, dlatego musicie zobaczyć nasze wideo!

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski poznali się w 2020 roku na jednej z imprez organizowanych przez Patricię Kazadi i choć mężczyzna pomylił aktorkę z Agnieszką Kaczorowską, to postanowiła dać mu szansę. Już rok później Halejcio i Wojciechowski doczekali się córeczki Nel, a niedługo później zdecydowali się na wspólny zakup luksusowej willi na obrzeżach Warszawy. Od tego momentu aktorka coraz śmielej pokazywała na swoich profilach w social mediach swojego wybranka, jednak nie od razu dzieliła się z fanami tym, co u nich słychać.

Jedną z radosnych informacji był bowiem fakt, ze mężczyzna postanowił się jej oświadczyć! Aktorka poinformowała o tym dopiero po kilku miesiącach, a w rozmowie z nami zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy i wyznała, jak dokładnie wyglądał ten dzień!

Wojciechowski postanowił oświadczyć się ukochanej w domowym zaciszu i jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę!

Jak zobaczyłam, że jest tak dopieszczone wszystko, to tak się zastanowiłam, czy przypadkiem to nie jest ta historia, tylko się zastanowiłam, czy on na tyle mnie zna, że ja bym tak właśnie chciała?

A co jeszcze zdradziła nam Klaudia? Przekonajcie się sami, oglądając nasze wideo!

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski planowali wziąć ślub latem 2024 roku. Ceremonia została jednak odwołana z powodu nieprzyjemnych wydarzeń, o których aktorka wspomniała w wywiadach, ale nie ujawniła szczegółów. Obecnie para planuje przełożyć uroczystość na inny termin. Halejcio przyznała, w jednym z wywiadów, że ślub z Oskarem się odbędzie, tylko w innym terminie.

Ślub będzie, ale w innym terminie. Wszystko jest przygotowane, tylko ze zmianą daty. Myślę, że najbardziej Oskar przeżył to i to jest takie smutne. Ale mamy przekonanie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Może nawet to mocniej przeżyjemy. Może potrzebowaliśmy jakiegoś spokoju, może coś nad nami czuwało, że ta data musi być inna

- powiedziała Klaudia w rozmowie z 'Pomponikiem'.