Według zapewnień Edyty Górniak nowa płyta ma ukazać się już 14 lutego 2012 roku. Będzie to spóźniony prezent z okazji 20-lecia artystycznego diwy. Za nami dwa single promujące płytę ("On the Run" i "Teraz - tu"), a przed nami "skok w bok" i utwór zapowiadający film "Pokaż kotku, co masz w środku" będący kontynuacją hitowej komedii "To nie jest tak jak myślisz, kotku".

Reklama

Oczywiście tak jak w przypadku pierwszej części, w obecnej zobaczymy teledysk z Edytą w roli głównej. W klipie wykorzystano tradycyjnie głównie sceny z filmu, w których jako łącznik występują dograne na potrzeby teledysku ujęcia z Górniak. Piosenkarka prezentuje kilka różnych wcieleń. Jedyne co łączy każde z nich to nieskazitelnie idealny wygląd Górniak. Nie wiemy jak ona to robi, że co klip wygląda młodziej.

Teledysk z Edzią w roli głównej zachęca was do pójścia do kina na ten film?

Reklama

habibi