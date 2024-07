Księżniczka rocka nie próżnuje i właśnie opublikowała kolejny singiel promujący jej wydaną po prawie pięciu latach przerwy płytę "Goodbye Lullaby". Słuchając nowego materiału wydaje nam się, że Avril Lavigne stała się w pełni dojrzałą kobietą i chyba ma już dość skojarzeń z wizerunkiem zbuntowanej nastolatki w za dużych bluzach. W nowym klipie czuć młodość i świeżość, ale też (albo przede wszystkim) kontrastujący ból i smutek.



Piosenka "Wish You Were Here" to historia nieszczęśliwie zakochanej dziewczyny, w której postać wciela się sama Avril. Źle ulokowane uczucia przyciągają do bohaterki myśli samobójcze. Ostatecznie na szczęście całość kończy się pozytywnie. Jak? Zobaczcie teledysk i posłuchajcie tej klimatycznej rockowej ballady. Niech wam towarzyszy na najbliższy weekend...

