Avril Lavigne pojawiła się na gali MTV VMA. Jak wygląda dziś idolka młodzieży sprzed 20 lat?

Avril Lavigne ponad 10 lat temu zamieszała na rynku muzycznym piosenkami "Complicated" czy "I'm With You", które pochodziły z jej debiutanckiej płyty. W tym roku kanadyjska wokalistka powraca z nową płytą, która ma być powrotem do muzycznych korzeni gwiazdy. W sieci pojawił się już teledysk do singla "Here’s To Never Growing Up" , który promuje wydawnictwo. Czy Avril wróci na szczyty list przebojów?