Roksana Węgiel zaskoczyła nowym zdjęciem. Fani jej nie poznali i porównują ją do Avril Lavigne!

Roksana Węgiel niedawno po raz kolejny została starszą siostrą. Młoda wokalistka spędza ze swoim małym braciszkiem każdą wolną chwilę i już kilka razy pochwaliła się uroczymi zdjęciami Tymka. Tym razem to tata piosenkarki pokazał piękne fotografie swojego synka! Uwierzcie nam, że nie zobaczycie dzisiaj nic słodszego! Zobacz także: Roxie Węgiel pochwaliła się wysportowaną sylwetką. Ale płaski brzuch! Jesteśmy pod wrażeniem Tata Roksany Węgiel pochwalił się uroczymi zdjęciami Tymka! Roksana Węgiel ma naprawdę wspaniałych rodziców i zawsze może liczyć na ich wsparcie! Tata wokalistki, pan Rafał, założył nawet konto na Instagramie, które nazwał... stwórca Roxie! Jak wiadomo młoda artystka w lutym została starszą siostrą i teraz każdą wolną chwilę spędza ze swoim małym Tymkiem oraz drugim bratem. Niedawno piosenkarka pochwaliła się uroczymi zdjęciami, na których możemy zobaczyć całą trójkę. Ta dwójka to najlepsze co mnie w życiu spotkało...🙈 Jak widzicie chillujemy sobie w domku, mamy nadzieje, że wy też❤️ Poświęćmy ten czas sobie i rodzinie, to dobry moment na zresetowanie się...❤️ - napisała pod zdjęciem z rodzeństwem Roksana Węgiel. Tym razem to tata Roksany zdecydował się pokazać na Instagramie swojego najmłodszego syna! Tymek już naprawdę sporo urósł i jest po prostu prawdziwym słodziakiem. W czapeczce z uszami misia wygląda tak uroczo, że nie da się oderwać od niego wzroku. Internauci nawet twierdzą, że Tymuś jest podobny do swojej siostry! - Jejku!!!! Jaki kochany uroczy!!! Nasz malutki Węgielek 😍❤️ - Słodziutki bardzo podobny do Roxie😍😘. Pozdrowiam💞💕💜 - ale słodki maluch💘 - Boziu jaki on cudowny😍❤️❤️ - czytamy w komentarzach pod postem pana Rafała. ...