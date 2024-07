Fanów zawsze najbardziej interesuje prywatne życie Klaudii Halejcio. Tym razem więc aktorka postanowiła zaspokoić ciekawość internautów i opowiedziała o początkach swojej romantycznej relacji z milionerem, Oskarem. Gdzie pierwszy raz się zobaczyli? Poznajcie tą nietypową historię!

Klaudia Halejcio o pierwszym spotkaniu z ukochanym

W ostatnim czasie Klaudia Halejcio nie może narzekać na nudę. Popularna aktorka już jakiś czas temu wybrała się na luksusowe wakacje. Tym razem poleciała do słonecznej Turcji. Celebrytka postawiła jednak na wypoczynek w damskim gronie - właśnie dlatego towarzyszy jej urocza córka, Nel oraz grono najlepszych przyjaciółek. Panie z wielką chęcią relacjonują przebieg wakacji w mediach społecznościowych. Tym razem Oskar, ukochany gwiazdy został w domu, jednak to on jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. W końcu ostatnio Klaudii Halejcio się zaręczyła! Wówczas jej partner zorganizował niesamowitą niespodziankę. A jak wyglądały początki tej dwójki?

Oscarem TRICOLORS East News

Klaudia Halejcio z wielką chęcią pokazuje życie u boku Oskara w ich luksusowej willi. Sporadycznie jednak możemy liczyć na wspólne kadry ukochanych oraz smaczki z ich życia prywatnego. Tym razem jednak aktorka zrobiła wyjątek i zdradziła nieco pikantnych szczegółów, dotyczących jej miłości, Oskara Wojciechowskiego. Zrobiła to przy okazji wakacyjnej sesji pytań i odpowiedzi. Jedna z internautek zadała pytanie o początek znajomości. Wówczas aktorka zaskoczyła odpowiedzią, przytaczając anegdotkę z pierwszego spotkania z ukochanym. Ci poznali się na imprezie. Wówczas to Patricia Kazadi zaprosiła aktorkę na wydarzenie, na którym z tłumu wyłapała Oskara:

- Na imprezie wszyscy faceci wystylizowani, szaliczki, itp. i nagle patrzę, jeden w dżinsikach, trampeczkach, w t-shircie chodzi i coś tam ogarnia i tak przykuł moją uwagę Oskar. Światło bijące, aureola nad głową, mówię ‘bang’ - wyznała.

Jak się okazuje, wówczas ten pomylił ją z... Agnieszką Kaczorowską! Jednak pomimo zabawnej wpadki ta dwójka umówiła się na pierwszą randkę. A dalszą historię doskonale znamy. Aktorka już od wielu lat jest szczęśliwie zakochana. Wspólnie z Oskarem wychowuje uroczą córeczkę, Nel. A fani uwielbiają śledzić ich losy w mediach społecznościowych.

Instagram/Klaudia Halejcio

Lubicie ten duet?

