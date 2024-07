W kwietniu br. Klaudia Halejcio zdradziła, że długo ukrywała zaręczyny. Obecnie influencerka przygotowuje się do hucznego ślubu. Celebrytka mieszkająca w wartej blisko dziewięć milionów willi z jednej strony nie może doczekać się tej ceremonii, z drugiej — ma ogromne problemy z rozpoczęciem planowania swojej imprezy. Gwiazda przyznaje, że temat wesela coraz bardziej ją stresuje. Nerwowa atmosfera udziela się również jej narzeczonemu. Zdradziła, że Oskar Wojciechowski się na nią obraził.

Reklama

Klaudia Halejcio rozgniewała narzeczonego: "To jest drażliwy temat"

Ostatnio dużo się dzieje w życiu naczelnej kabareciarki polskiego Instagrama. W czerwcu Klaudia Halejcio wyprawiła bajkową imprezę z okazji drugich urodzin córki. Przed celebrytką jeszcze większy bal. Influencerka przyznała, że zajmuje się planowaniem ślubu z Oskarem Wojciechowskim. Przygotowania jednak nie idą po jej myśli. Gwiazda nie ukrywa, że wesele to obecnie drażliwy temat w jej domu. Ujawniła, że z powodu ceremonii partner zdążył się na nią obrazić.

Zobacz także: Klaudia Halejcio reaguje na aferę z Katarzyną Nosowską i Caroline Derpienski: "Nie masz dystansu"

TRICOLORS/East News

Okazuje się, że poszło o powolną organizację ślubu. Klaudia Halejcio wyznała, że już w 2022 roku miała zająć się planowaniem imprezy, jednak ostatecznie jej się to nie udało. To z tego powodu Oskar Wojciechowski zaczął tracić cierpliwość.

To jest drażliwy temat, za który Oskar jest na mnie obrażony. Obiecałam, że zorganizuję ślub już w zeszłym roku, ale nic nie zorganizowałam — powiedziała w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.

W dalszej części rozmowy Klaudia Halejcio zwierzyła się, że zależy jej na tym, by ślub oraz wesele były zaplanowane z najmniejszymi szczegółami. Celebrytka tak przejmuje się otoczką imprezy, że przez to nie może zabrać się za organizację.

Zobacz także

Ja jestem taką osobą, która kocha piękne przyjęcia, jestem estetką. Chcę, żeby to było wyjątkowe, że aż nie umiem się za to zabrać, bo to mnie stresuje — zdradziła.

PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Izabela Janachowska zorganizuje ślub Klaudii Halejcio? "Zobaczymy, co ona wymyśli"

Coraz częściej mówi się, że to Izabela Janachowska będzie pracowała przy przygotowaniach do ślubu Klaudii Halejcio. Influencerka potwierdziła, że ekspertka jest gotowa jej pomóc. Zdradziła jednak, że nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji odnośnie tego, komu powierzy to niewątpliwie odpowiedzialne zadanie.

Iza mówi: Proszę cię, pogadajmy o tym, ja ci we wszystkim pomogę. Jeszcze nie wiem, na kogo się zdecyduję, ale niewątpliwie potrzebuję pomocy, żeby zacząć działać — powiedziała Halejcio.

Artur Zawadzki/REPORTER

Jak na razie gwiazda postanowiła zachować trochę informacji dla siebie, ale ujawniła, że Izabela Janachowska nie jest jedyną kandydatką na jej asystentkę. Ma na myśli jeszcze kogoś konkretnego?

Zobaczymy, co ona wymyśli. Czy to się wpisze w moją wizję, w moje marzenia? Czy ona będzie miała w tym czasie czas? Ale nie jest jedyną osobą, z którą rozmawiam — dodała.

Myślicie, że ślub Klaudii Halejcio przebije medialną imprezę, którą zorganizowali Karolina Pisarek i Roger Salla?

Reklama

Zobacz także: Klaudia Halejcio postawiła na zmiany w życiu. O co chodzi?