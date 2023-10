Klaudia Halejcio od lat spełnia się nie tylko jak aktorka i influencerka, ale również artystka kabaretowa, która na swoim Instagramie pragnie rozśmieszać swoich fanów. Filmy gwiazdy cieszą się dużym zainteresowaniem, czasami jednak wzbudzają też kontrowersje, a Halejcio bywa oskarżana m.in. o body shaming.

Reklama

Zobacz: Klaudia Halejcio skrytykowana za nagranie z wakacji. Ostro odpowiedziała: "Nie komentuj głupio"

Czy Klaudia przejmuje się hejtem?

Halejcio: "Nie możesz przepraszać za brak poczucia humoru drugiej osoby"

Klaudia Halejcio nie raz udowodniła, że ma duży dystans do swojej osoby, potrafi się śmiać z samej siebie i robi to dość często. Bywa jednak, że jej nagrania spotykają się z ostrą krytyką internautów. Co na to aktorka?

Nigdy nie możesz przepraszać za brak poczucia humoru drugiej osoby. Nie możesz przepraszać, że ktoś nie ma dystansu - tłumaczy w Party.pl Halejcio.

Gwiazda odniosła się również do swojej wiary oraz żartów z kościoła katolickiego w kabarecie. Czy ma z tym problem? Zobaczcie rozmowę z Klaudią Halejcio!

Reklama

Zobacz także: Klaudia Halejcio o swojej karierze: "Powinnam przejść na emeryturę". Skąd takie wnioski?