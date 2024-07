Wczorajsza impreza "Róże Gali 2015" przyciągnęła całą plejadę gwiazd! Wśród nich nie zabrakło zakochanych Klaudii Halejcio i Tomasza Barańskiego. Aktorka pięknie zaprezentowała się w czarnej, wieczorowej sukni, a Tomasz w garniturze w tym samym kolorze. Para błyszczała na czerwonym dywanie, nie szczędząc sobie czułych gestów. Kto wie, być może ich związek to coś naprawdę poważnego, a za jakiś czas doczekamy się informacji o zaręczynach. Tomasz Barański nie wyklucza takiej możliwości:

Aktualnie tego nie potrzebuję. Jeśli jednak moja partnerka będzie o tym marzyła, to czemu nie. Ciekawe, co na to Klaudia? - powiedział w rozmowie z "Faktem".