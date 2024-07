2 z 5

Jak to robią single How to Be Single

Próbuję wyczuć według jakiego klucza wybrane zostały premiery na walentynkowy weekend i jakoś nie mogę. Święto zakochanych, te sprawy, a w kinie film o tym jak być singlem. Znakomicie, nic tylko dodatkowo zdołować się w Dniu Zakochanych, gdy niedawno rzuciła cię druga połówka. Bo ci, którzy są singlami od dawna, to raczej nie potrzebują poradnika.

No ale pewnie za dużo myślę, a chodzi tylko o dobrą zabawę i trochę śmiechu. Mam wątpliwości co do jakość tej dobrej zabawy, ale amatorzy lekko wulgarnych komedii powinni być zadowoleni. Zadbają o to Dakota „50 twarzy Greya” Johnson oraz robiąca coraz większą karierę Rebel Wilson, bez której za chwilę żadna komedia nie będzie miała racji bytu.

Werdykt: Antywalentynki

Zwiastun: