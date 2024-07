Na premierze swojego nowego filmu "Jak to robią single" Dakota Johnson błyszczała - i to dosłownie! Debiutująca w komedii romantycznej gwiazda "50 twarzy Greya" postawiła na romantyczny, dziewczęcy look. Aktorka wystąpiła w zwiewnej, cielistej suknia z długim rękawem, ozdobionej srebrnymi gwiazdkami z koralików. Kreacja, która wybrała Dakota Johnson pochodzi z kolekcji domu mody Saint Laurent. Fryzura gwiazdy - włosy rozpuszczone, lekko uniesione z tyłu głowy - oraz delikatny, różowy makijaż podkreśliły bajkowy charakter stylizacji. My jesteśmy zachwyceni! A czy wam podoba się Dakota w takim wydaniu? Głosujcie!

Reklama

Zobacz: Gwiazda „50 twarzy Greya’’, Dakota Johnson na okładce brytyjskiego Vogue'a! Sexy?

Dakota Johnson na premierze filmu "Jak to robią single".

Zobacz także

EastNews

W romantycznej sukni Saint Laurent wyglądała zachwycająco!

EastNews

Na zwiewnym, cielistym materiale naszyto błyszczące gwiazdki z koralików.

EastNews

Do tego świetlisty, jasnoróżowy make-up!

EastNews