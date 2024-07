1 z 5

Emocje związane z Oscarami za nami, czerwony dywan zwinięty, Chris Rock odstawiony do przechowalni, ale w kinach wciąż dzieje się dużo, a wybór tytułów jest szeroki. Jak co tydzień pomogę Wam wybrać najciekawsze z prezentowanych tytułów. Zapraszam do przeglądu wybranych premier filmowych weekendu. O wszystkich przeczytacie w każdy piątek na MOIM BLOGU. A dziś zaczynamy od:

Carol

Jeden z największych przegranych oscarowej gali, który mimo sześciu nominacji nie otrzymał ani jednego Oscara. Nie zmienia to jednak faktu, że „Carol” jest wysmakowanym dziełem w starym stylu i żadna nagroda bądź jej brak tego mu nie odbierze. Z pewnością dystrybutor wolałby zachęcić do kina sloganem „zdobywca x Oscarów”, ale czy to sprawia, że film jest lepszy? Nie.

A „Carol” jest filmem bardzo dobrym, choć specyficznym i przeznaczonym prawie na pewno tylko dla kobiet. Mężczyźni wynudzą się i wiedzcie, Drogie Panie, że jeśli Wasz mężczyzna zabierze Was na „Carol” z okazji Dnia Kobiet, to należy mu się dodatkowa porcja wdzięczności za tę odważną decyzję ;). Jeśli szukacie w kinie miłości, to „Carol” jest odpowiedzią na te poszukiwania. To film od początku do końca tylko o miłości i o niczym innym. Nie ma znaczenia, że rozkwita między panią ze sklepu (Rooney Mara), a panią z pałacyku na wsi (Cate Blanchett). Moją recenzję filmu znajdziecie TUTAJ.

Werdykt: Ze smakiem o miłości

Zwiastun: