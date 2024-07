2 z 4

Pakt z diabłem Black Mass

Ostatnie dni w polskich kinach to dobra okazja do tego, aby podszkolić się z historii życia słynnych... kryminalistów. Wciąż na ekranach możemy oglądać Toma Hardy'ego w podwójnej roli rządzących kiedyś Londynem braci Kray, a teraz do galerii gangsterów dołącza niejaki James „Whitey” Bulger. W rolę postrachu Bostonu wciela się Johnny Depp, który znów skrył się pod maską charakteryzacji.

Kto jednak zmylony charakteryzacją spodziewa się kolejnego bajkowego wcielenia Deppa, ten się zaskoczy. Aktor przez ostatnie lata przyzwyczaił do repertuaru lekkiego, łatwego i przyjemnego, który od dłuższego czasu zaczął... coraz bardziej nużyć. „Pakt z diabłem” mógłby być dobrym krokiem w stronę powrotu Deppa do poważnego aktorstwa. Mógłby, gdyby nie to, że już w planach aktora kolejne części „Alicji w Krainie Czarów” i „Piratów z Karaibów”.

Obok Deppa w „Pakcie z diabłem” cała plejada świetnych aktorów drugiego planu. Benedict „Sherlock” Cumberbatch, Kevin Bacon, Joel Edgerton, Peter Sarsgaard. Plus Dakota „50 twarzy Greya” Johnson. I dla samej obsady oraz świetnie przeniesionego na ekran klimatu lat 70. ubiegłego wieku warto spróbować z filmem Scotta Coopera. Choć pierwsze recenzje nieco ostudzają nadzieje, wskazując na dzieło porządne, ale i przeciętne.

Werdykt: Śmiertelnie poważny Johnny Depp

Zwiastun: