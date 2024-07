Kinowe premiery weekendu 09-11-10-2015

4 z 5

Hotel Transylwania 2 Hotel Transylvania 2

Na początek trochę o pieniądzach. Pierwsza część „Hotelu Transylwania” zarobiła ponad ćwierć miliarda dolarów, co sprawiło, że zaledwie kwestią czasu było powstanie kontynuacji. Druga część tej animacji o potworach wystartowała już w amerykańskich kinach i znów bije rekordy. Blisko 50 milionów dolarów wystarczyło, żeby Hotel został najlepiej zarabiającym filmem, który premierę miał we wrześniu (spośród wszystkich wrześniów od początku świata ;) ). Gdyby wierzyć tylko tym liczbom, wizyta w kinie byłaby obowiązkowa.

A już na pewno, gdy jest się rodzicem. Kiedyś było prościej, jeśli chodzi o filmy animowane, bo trafiało ich do kin niewiele i gdy tylko pojawiał się jakiś nowy Disney czy Pixar (dzisiaj to jedno i to samo) wiadomo było, że warto iść do kina. Dzisiaj wybór jest utrudniony, bo niemal co tydzień do kin trafiają nowe animacje. Wiele wśród nich słabych filmów, ale „Hotel Transylwania” nie powinien do nich należeć. Warto więc zabrać ze sobą dzieciaka i wyskoczyć do kina na zwariowane przygody Draculi i jego kumpli, którzy próbują wykrzesać potwora z draculowego wnuczka pół-człowieka pół-wampira.

Werdykt: Dla dzieci i rodziców

Zwiastun: