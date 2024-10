Nikt nie mógł przewidzieć, co wydarzy się 16 października w pokoju hotelowym w Casa Sur w Buenos Aires. Liam Payne odszedł śmiercią tragiczną, a zaledwie kilka godzin przed pokazywał, jak spędzał czas w Argentynie. Teraz media na całym świecie rozpisują się o jego śmierci, a zrozpaczeni fani opisują wspomnienia z nim związane w mediach społecznościowych. Wielu z nich postanowiło jednak iść o krok dalej i zrobiło dla niego coś wyjątkowego. Naprawdę poruszył mnie ten widok przed hotelem — każdy musi to zobaczyć!

Reklama

Poruszyło mnie, co fani zrobili dla zmarłego Liama Payne'a

To, co wydarzyło się w hotelowym pokoju w Casa Sur w Buenos Aires, wstrząsnęło całym światem. Ja również nie mogłam uwierzyć swoim oczom, gdy zaczęły pojawiać się informacje o śmierci byłego członka "One Direction". Liam Payne zdobył rozpoznawalność już jako nastolatek, gdy pojawił się na castingu do X-Factor. Dzięki talent show powstała grupa "One Direction", którego hity mają ponad miliard wyświetleń na You Tubie, mowa m.in. o "What makes you beautiful" czy "Story of my life".

Niestety zespół przestał istnieć osiem lat temu, a jego członkowie poszli swoimi drogami. Tragiczna śmierć Liama Payne'a mocno wstrząsnęła jego fanami, którzy zaczęli żegnać artystę w mediach społecznościowych pod hashtagiem #RIPLiamPayne i nie tylko...

Reklama

Zobacz także: Zobaczyłam zdjęcie Liama Payne'a tuż przed śmiercią. Aż przeszedł mnie dreszcz