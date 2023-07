Leżak pełen atrakcji! Wybierz się na seans filmowy pod gwiazdami

Kino na Leżakach rozkręca się coraz bardziej! Na widzów czekają wygodne leżaki, ogromny ekran, ciekawy repertuar oraz atrakcje. To prawdziwa gratka dla miłośników kina oraz entuzjastów ciepłych letnich wieczorów!

Lato w Polsce bywa kapryśne i trwa krótko, dlatego warto je w pełni wykorzystać. Idealnym sposobem na spędzanie wakacyjnych wieczorów jest udział w wydarzeniu Kino na Leżakach, które już kolejny raz odbędzie się w nadmorskich miejscowościach turystycznych i miastach Polski Centralnej. Na widzów czekają filmowe hity prezentowane na ogromnym ekranie pod gołym niebem, a także wiele filmowych hitów oraz innych atrakcji, które dla uczestników wydarzenia przygotowali Organizatorzy i Partnerzy wydarzenia. Wśród nich quizy i konkursy z nagrodami, strefy partnerów z darmowym samplingiem produktów, a także popularna zabawa Happy Seats, gdzie pod losowymi leżakami ukrywane są atrakcyjne upominki dla widzów.

Kino na Leżakach – moc wakacyjnych atrakcji na wyciągnięcie ręki!

Jak co roku Organizatorami Kina na Leżakach są Kinads Media – największy w Polsce broker reklamy kinowej – oraz firma Art-Foto-Media. Wśród Partnerów Głównych tegorocznej edycji wydarzenia znaleźli się m.in. Centrum Rowerowe, Kaufland, KOWR, Hortex, PLK, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Moya, Castorama. Kino na Leżakach 2023 wspierają również Partnerzy Dodatkowi, tacy jak Oxford, Leifheit, CPK, Tantis, TEB, Cyfrowy Polsat, Rituals, Kolastyna.

W harmonogramie projekcji nie mogło zabraknąć wyjątkowych filmowych hitów. “A oni dalej grzeszą dobry Boże” i “Pracownik miesiąca” to propozycje dla wszystkich, którzy cenią francuskie poczucie humoru. “Chrzciny”, “Zupa Nic” i “Pan T” w mniej lub bardziej poważny sposób rozliczają się z okresem PRL-u, na który dziś wielu z nas patrzy z nostalgią. Z kolei “Green Book” i “W trójkącie” to propozycje nieco ambitniejsze, filmy nominowane do Oscara, które zdobyły uznanie widzów i krytyków. Repertuar Kina na Leżakach 2023 uzupełniają: wzruszający dokument “Ania” oraz wyjątkowy debiut “Piosenki o miłości”.

Darmowy seans filmowy na świeżym powietrzu to idealny sposób na spędzanie czasu po pracy, zwieńczenie wolnego dnia lub zabicie wakacyjnej nudy. Różnorodność tytułów prezentowanych w ramach tegorocznej edycji Kina na Leżakach sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Konkursy z nagrodami i darmowe upominki od Partnerów Głównych to dodatkowy argument za tym, by wziąć udział w tym wydarzeniu, które na przestrzeni lat pokochali Polacy.

Kino na Leżakach 2023 wystartowało 16 czerwca, natomiast ostatnie plenerowe pokazy zaplanowane zostały na pierwszą połowę września. Zaplanowano ponad 60 pokazów plenerowych, które odbędą się w niemal 40 miejscowościach – w tym nowych destynacjach takich jak Lublin i Zwoleń. Dokładny harmonogram projekcji, z podziałem na miejscowości, daty i tytuły filmów, można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

