Kinga Rusin ostatnie tygodnie spędzała na wakacjach na Zanzibarze i w Polsce. Z tego powodu nie mogła pojawić się na prezentacji jesiennej ramówki TVN. Zdjęciami z urlopu pochwaliła się na swoim Facebooku. Przypomnijmy: Rusin bez makijażu na wakacjach. Ma cenną poradę dotyczącą odchudzania

Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy. Gwiazda musiała wrócić do Warszawy, gdzie czekały na nią obowiązki zawodowe. Kinga poprowadziła dziś poranne wydanie programu "Dzień Dobry Wakacje". Rusin pojawiła się w modnym zestawie - do białej bluzki i spodni dobrała długi płaszcz w jasnym kolorze. Najciekawszym elementem stylizacji była jednak wielka torebka z domu mody Louis Vuitton. Dziennikarka wyglądała jak z żurnala.

A jak wam się podoba?