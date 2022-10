Katarzyna Cichopek po raz kolejny udowodniła, że doskonale wie, co jest modne i stylowe. Gwiazda "M jak miłość" została przyłapana przez paparazzi pod studiem TVP, a my nie możemy oderwać wzroku przede wszystkim od jej fantastycznej torebki. Ten model jest jednak warty fortunę, ale na szczęście nam udało się znaleźć niemalże identyczną torebkę w popularnej sieciówce, za którą musicie zapłacić jedynie... 20 złotych. Zobaczcie sami! Zobacz także: Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" zachwyciła w swetrze za 38 złotych! Wiemy, gdzie go kupicie Katarzyna Cichopek z torebką za 9 tysięcy. Podobną znajdziecie w popularnej sieciówce za mniej niż 20 złotych Katarzyna Cichopek należy do grona najlepiej ubranych polskich gwiazd. Jej stylizacje przyciągają wzrok tysięcy fanek, które uwielbiają inspirować się stylem aktorki. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" ma w swojej garderobie prawdziwe modowe perełki zarówno od światowej sławy projektantów, jak i z popularnych sieciówek. Ale tym razem w swoim najnowszym total looku, gwiazda postawiła na ultra drogi dodatek - torebkę Louis Vuitton. Czarna torebka zawieszana przez ramię to najmodniejsza propozycja na 2021 rok! Będzie świetnie komponować się zarówno z casualowymi stylizacjami, jak również z tymi bardziej eleganckimi. Kasia Cichopek zdecydowała się dobrać ją do białych spodni, sweterka i kurtki w beżowym odcieniu oraz brązowo - białych śniegowców. Aby mieć ten model torebki od Louis Vuitton, musicie jednak liczyć się z wydatkiem ponad 9 tys. złotych. Jeśli jednak szukać czegoś podobnego w dużo niższej cenie, to mamy dla Was fantastyczną propozycję z Sinsay. Za jedyne 19,99 zł, możecie mieć bardzo podobny model w swojej garderobie. Sami spójrzcie!...