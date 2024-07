Jeszcze żadna radiostacja nie wypuściła w eter hitu „Last Christmas”, jeszcze czerwona ciężarówka Coca-coli nie przejechała w telewizji przy chyba wszystkim znanej melodii „Coraz bliżej święta”, a Kinga Rusin już pokazała się w świątecznej stylizacji! Na instagramowym profilu dziennikarki pojawiło się zdjęcie z „bożonarodzeniowym” komentarzem.

Reklama

Kinga Rusin w świątecznym stylu i w szczytnym celu

Na fotografii widzimy Kingę w czerwonej koszuli we wzory oraz z modnym wiązaniem. W hashtagach Kinga zdradza, że zdjęcie pochodzi z backstage'u nagrania reklamy Fundacji TVN, która jak co roku przed świętami, zachęca do zakupu misiów. Dochód z zakupy przeznaczony jest na podopiecznych fundacji.

#fundacjatvn #kupmisia #kupmisiakomuśkogokochasz #niedlugoswieta Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kinga Rusin- Official Profile (@kingarusin) 27 Paź, 2015 o 5:30 PDT

Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy, w których fani dziennikarki zachwycają się stylem i urodą Kingi:

Zobacz także

Pięknie w tych kolorach! Piękną kobietą pani jest! Cudownie wyszłaś! Uwielbiam Pani styl!

Zobacz też: Kinga Rusin na imprezie - wygląda coraz młodziej! Jak ona to robi? ZDJĘCIA

Kinga Rusin