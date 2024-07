Kinga Rusin świętowała swoje 46. urodziny w Wenecji. Jak czytamy w najnowszym magazynie „Flesz", to była niespodzianka. Rankiem 9 marca, w dniu urodzin, została poinformowana, że powinna szybko spakować walizkę i niezwłocznie stawić się na lotnisku. O tym, dokąd poleci na weekend, dowiedziała się dopiero… w hali odlotów. Ten wyjątkowy prezent urodzinowy przygotował Marek Kujawa, z którym dziennikarka związana jest od blisko 7 lat. Lubiącą wszystko planować Kingę partner po raz pierwszy naprawdę czymś zaskoczył.

To było spełnienie jej marzeń, bo choć jest absolwentką italianistyki, studiowała we Włoszech i odwiedziła wiele miejsc w tym kraju, to akurat do Wenecji nigdy nie udało jej się dotrzeć - mówi „Fleszowi” znajomy Kingi.

Dziennikarka nie tylko mogła wreszcie zobaczyć to miasto, ale także delektować się jego urokiem, bo w marcu, przed sezonem turystycznym, można je spokojnie zwiedzać. Było prawie pusto, kameralnie i cicho.

Wenecja zrobiła na Kindze niesamowite wrażenie. Miasto okazało się też idealne na spędzenie romantycznego weekendu z partnerem. Choć Rusin na Instagramie zamieściła mnóstwo swoich zdjęć, to na żadnym z nich nie pojawia się jej ukochany. Ale jak udało się dowiedzieć „Fleszowi", Marek towarzyszył Kindze i to on fotografował ją na tle Wenecji. Zdjęcia z podróży dziennikarka podsumowała jednym zdaniem: „Gdzie nie spojrzę, coś pięknego!”. A czy sama sobie zrobiła jakiś prezent?

Nie, ten wyjazd był dla niej taką niespodzianką, że nie potrzebowała już niczego więcej! Zresztą Kinga nigdy nie przywozi z podróży pamiątek, bo, jak twierdzi, do pięknych miejsc jeździ się po to, by zwiedzać, a nie kupować czy jeść - mówi znajoma dziennikarki.

Ale pysznych posiłków Kinga nie unikała, zwłaszcza że Marek zaprosił ją na romantyczną kolację, podczas której w pewnej chwili kelnerzy wnieśli torcik niespodziankę z petardą i zaśpiewali jubilatce „Sto lat!”. Więcej o tym, co jeszcze robiła Kinga w Wenecji czytaj w najnowszym numerze magazynu „Flesz".

Instagram/Kinga Rusin

