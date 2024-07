Dzisiaj w kioskach pojawił się najnowszy numer Vivy!. Na okładce magazynu zapozowała Kinga Rusin, która jest bardzo zmysłowa i seksowna. Dziennikarka udzieliła także szczerego wywiadu. Zobacz: Rusin na okładce Vivy! Dlaczego ceni sobie życie z mężczyzną?

W magazynie Rusin po raz pierwszy tak szczerze opowiedziała o związku z Markiem Kujawą. Do tej pory gwiazda unikała tego tematu szerokim łukiem, ale tym razem postanowiła się otworzyć. Uczucia są bardzo ważne dla dziennikarki:

Ludzie to zwierzęta stadne. Raźniej, weselej i ciekawiej iść wspólnie przez życie. Truizm i banał, ale każdy marzy o dobrym związku, żeby kochać i być kochanym. Każdy potrzebuje miłości, akceptacji, szacunku i przyjaźni.

Kinga Rusin jest szczęśliwa w swoim związku. Poznali się pięć lat temu na greckiej wyspie Rodos. Oboje są miłośnikami kitesurfingu, pływania na desce z latawcem. To właśnie pasja do sportu stała się pretekstem do pierwszych rozmów. Tworzą bardzo udaną parę, partner zaprzyjaźnił się też z jej córkami, których ojcem jest Tomasz Lis.

Mimo że Kinga Rusin i Marek Kujawa spędzają ze sobą dużo czasu, rzadko można ich zobaczyć razem na publicznych imprezach. Wolą zachować prywatność dla siebie. Dziennikarka przyznaje, że ta sfera życia jest dla niej bardzo ważna:

Cenię sobie życie z mężczyzną. Tym bardziej, że wokół bardzo wielu ludzi podejmuje trudne decyzje. Zmienia partnerów. Nie tylko mężczyźni odchodzą. Kobiety też decydują się na to, kiedy widzą, że związek nie spełnia marzeń, ambicji.

